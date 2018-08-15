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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото "Динамо" победило чехов в Лиге чемпионов "оружием Лобановского"

Фото "Динамо" победило чехов в Лиге чемпионов "оружием Лобановского"

<span class="label red">Фото</span> "Динамо" победило чехов в Лиге чемпионов "оружием Лобановского"
Фото: Марина Лисовская

Словенец Беньямин Вербич третий матч подряд забил за киевлян

15.08.18 273
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Киевское "Динамо" стало еще на один шаг ближе к групповому этапу Лиги чемпионов. Преодолев по сумме двух матчей сопротивление чешской "Славии" (1:1 в Праге и 2:0 – в Киеве), команда Александра Хацкевича вышла в финал квалификационного раунда турнира, где встретится со знаменитым "Аяксом" из Нидерландов. Победитель этого противостояния получит право играть в групповом турнире ЛЧ, а также порядка 20 миллионов евро бонусных выплат от УЕФА.

По большому счету, киевляне с еще меньшими нервными потерями должны были проходить "Славию". Однако в Праге "бело-синие" не смогли удержать победный счет 1:0, на последних секундах матча заработав пенальти в свои ворота. И эта ничья дарила чехам хоть какую-то надежду на общий успех.

Но праздник открытия на НСК "Олимпийский" нового сезона Лиги чемпионов гостям так и не удалось омрачить. Уже на 11-й минуте матча словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поразил ворота "Славии". Этот парень в последних матчах – ну просто палочка-выручалочка "бело-синих"! Его гол принес победу "Динамо" над "Шахтером" в чемпионате Украины, затем Вербич забил в Праге, а теперь – и в Киеве.

И тут все вспомнили об одном из любимых тактических приемов легендарного наставника киевлян Валерия Лобановского. Суть его в том, чтобы забить сопернику в первых 15 минут игры, а потом спокойно отбиваться и при первой же возможности организовать молниеносную контратаку. В 90-е годы, после возвращения Лобановского в "Динамо", его команда 13 раз забивала "быстрые голы". В 11 случаях это приносило итоговую победу, дважды играли вничью.

Вот и Хацкевич прибегнул к испытанному приему своего бывшего наставника. И после гола Вербича динамовцы уже не неслись с шашками наголо на ворота чехов, а методично разрушали их атаки. Причем вполне корректно, за весь матч ни одного наказания (счет 5:0 в пользу чехов по желтым карточкам). "Железобетонной" признают наутро после игры оборону киевляе многие эксперты.

И все же чехам удалось поразить ворота Бойко – на 38-й минуте отличился Тецл. Но арбитр матча поляк Стефански отменил взятие ворот. Во-первых, сразу двое игроков "Славии" находилось в тот момент в положении "вне игры", а во-вторых, чехи еще и сфолили против защитника киевлян Бурды. Браво, рефери – разобрался в сложном эпизоде.

А вот на 79-й минуте арбитр мог назначить пенальти в ворота "Славии" после того, как в их штрафной упал один из лидеров киевлян Цыганков. Эксперты арбитража, разбирая этот эпизод, сошлись во мнении, что он был спорным, нарушение не было очевидным. Как говорится, на усмотрение арбитра. В данном случае поляк решил пощадить чехов.

Киевляне смогли развить успех на 74-й минуте, когда после отличной передачи Цыганкова отличился Беседин. Уже после игры, разбирая этот момент, многие эксперты футбольного арбитража сойдутся во мнении, что Беседин забил из положения "вне игры", залез в офсайд буквально на каких-то 10-20 сантиметров. Но арбитр Стефански не заметил этого нарушения и указал на центр поля.

Как бы то ни было, но непростая победа "Динамо" была добыта  заслуженно. Теперь экзаменатор посложнее будет – могучий "Аякс" из Нидерландов, который по сумме двух матчей прошел бельгийский "Стандарт" (2:2 в гостях и 3:0 дома). Первый матч киевляне проведут 22 августа в Амстердаме, а 28-го числа сыграют ответный матч с "Аяксом" в Киеве.

Андрей Танасюк

 

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