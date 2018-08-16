"Атлетико" в третий раз завоевал суперкубок УЕФА

В Таллинне завершился футбольный поединок за суперкубор УЕФА. Впервые за трофей боролись команды из одного города - победитель Лиги чемпионов прошлого сезона "Реал" и победитель Лиги Европы "Атлетико". Обе команды представляют испанский Мадрид.

Победу в поединке одержал "Атлетико", который со счетом 4:2 обыграл своего соперника. Уже на 1-й минуте счет открыл форвард "Атлетико", но на 27-й минуте Гарет Бэйл сравнял счет.

На 63-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Атлетико" за игру рукой Хуанфрана в своей штрафной и Серхио Рамос уверенно реализовал 11-метровый. Однако удержать преимущество "Реала" не смог. На 79-й Диего Коста сделал дубль.

Обладатель суперкубка определился в овертайме. На 99-й минуте красивый гол в ворота "Реала" забил Сауль, а на 103-й очередная комбинация игроков "Атлетико" завершилась переводом на Коке, который пробил точно в угол. 2:4.

Таким образом, "Атлетико" в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, что в заявку "Реала" на матч Суперкубка попал украинский голкипер Андрей Лунин, однако на поле он так и не вышел.