Экс-футболиста киевского Динамо не накажут за щитки в матче с московским Спартаком

УЕФА не увидел в действиях украинского футболиста греческого клуба "ПАОК" Евгения Хачериди, показавшего болельщикам московского "Спартака" щитки в цветах украинского флага, никаких неправомерных действий.
Об этом сообщает Newsone.
Отметим, украинский защитник "ПАОКа" Евгений Хачериди после матча со "Спартаком" в Москве показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.
После этого в Госдуме РФ призвали оштрафовать Хачериди за такие действия. В греческом "ПАОКе" встали на защиту своего игрока. Там заявили, что украинец - серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма.