Бордо и Брага ждут Мариуполь и Зарю

Футболисты "Мариуполя" и луганской "Зари" сегодня, в четверг, 16 августа, проведут повторные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Выездной поединок "Мариуполя" с французским "Бордо" в 21.45 будет транслировать телеканал "Футбол 2", а игру в Португалии между "Брагой" и "Зарей" в 22.30 покажет "2+2".

Неделю назад в Запорожье "Заря" и "Брага" сыграли вничью - 1:1.

"Мариуполь" не удержал победный результат в Одессе и в итоге проиграли "Бордо" - 1:3.

Победители противостояний по сумме двух матчей выйдут в решающую стадию отбора Лиги Европы - плей-офф.

Напомним, "Атлетико" в третий раз завоевал Суперкубок УЕФА.