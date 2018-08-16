26-летний российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов необычно провел свой день с Кубком Стэнли. Об этом сообщил в Twitter хранитель трофея Фил Притчард, сопровождающий Кубок.
Во время презентация главного американского хоккейного трофея в своем родном Челябинске спортсмен поел из него пельменей.
"Нет лучшего завершения вечера... Русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", — написал Притчард.
Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 августа 2018 г.
Согласно традиции, по завершении сезона все победители Кубка Стэнли получают право провести один день с трофеем так, как они считают нужным. Это делается для популяризации НХЛ и хоккея в целом.
Ранее одноклубник Кузнецова и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин привозил трофей на презентацию в Москву. Там из него пили шампанское и ели черную икру.
Напомним, Международный олимпийский комитет рассматривает вариант, при котором хоккей может быть исключен из программы следующих зимних Олимпийских Игр.