26-летний российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов необычно провел свой день с Кубком Стэнли. Об этом сообщил в Twitter хранитель трофея Фил Притчард, сопровождающий Кубок.

Во время презентация главного американского хоккейного трофея в своем родном Челябинске спортсмен поел из него пельменей.

"Нет лучшего завершения вечера... Русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", — написал Притчард.

Согласно традиции, по завершении сезона все победители Кубка Стэнли получают право провести один день с трофеем так, как они считают нужным. Это делается для популяризации НХЛ и хоккея в целом.

Ранее одноклубник Кузнецова и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин привозил трофей на презентацию в Москву. Там из него пили шампанское и ели черную икру.

Напомним, Международный олимпийский комитет рассматривает вариант, при котором хоккей может быть исключен из программы следующих зимних Олимпийских Игр.