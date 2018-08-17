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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Заря" оставила португальскую "Брагу" за бортом Лиги Европы

"Заря" оставила португальскую "Брагу" за бортом Лиги Европы

"Заря" оставила португальскую "Брагу" за бортом Лиги Европы
Фото: TWITTER.COM/SCBRAGAOFICIAL

Команда Юрия Вернидуба добыла в гостях нужную ничью

17.08.18 63
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Луганская "Заря" успешно решила задачу выхода в плей-офф раунд Лиги Европы, сломив по сумме двух матчей сопротивление португальской "Браги". В Запорожье, где временно дислоцируется из-за событий в стране луганская команда, была зафиксирована ничья 1:1. В ответном матче в Порту снова ничья – 2:2, но за счет большего количества мячей, забитых на поле соперника, общая победа осталась за "Зарей".

Наверняка это фиаско "Браги" сильно расстроило ее бывшего наставника Паулу Фонсеку, который сейчас тренирует донецкий "Шахтер". Португалец особо не скрывал, что консультировал свою бывшую команду, как лучше играть с "Зарей". Да только не помогли "Браге" советы Фонсеки.

В первом тайме обошлось без забитых мячей, луганчане основное внимание уделили обороне. А во второй половине за восемь минут зрители увидели сразу три гола – на точные "выстрелы" Новаиша (65-я) и Орта (73-я) украинцы ответили одним точным ударом Ратао (70-я). "Брага" продолжала давить, но тут ее "Заря" и подловила – в ответной атаке на 83-й минуте забил Караваев. 2:2 – это счет вполне устраивал команду Юрия Вернидуба, и она его удержала. Теперь "Заре" предстоит сыграть за выход в групповой турнир с очень сильным немецким РБ "Лейпциг".

Напомним, "Мариуполь" повторно уступил французскому "Бордо" и прекратил выступления в Лиге Европы.

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