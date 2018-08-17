Лучший теннисист Украины Александр Долгополов (38-я ракетка мира) решил расстаться со своими длинными волосами. 29-летний спортсмен выложил в своем аккаунте в Instagram фото, на котором парикмахер колдует над его новой стрижкой. Оказалось, что пойти на смену имиджа Александра вынудили не веяния моды, а более серьезные обстоятельства.

Этим летом ведущий теннисист Украины получил травму правой кисти и в начале августа был прооперирован по этому поводу. Вернуться на корт Долгополов сможет лишь в следующем году, а пока что занимается лечением и реабилитацией. Тут и обнаружилось определенное бытовое неудобство. По признанию спортсмена, он больше чем полжизни (15 лет) носил длинные волосы, которые для удобства собирал в хвост. Однако делать это одной левой рукой оказалось весьма проблематично, поэтому Александр и отправился менять стрижку.

Фото: instagram.com/alexdolgopolov