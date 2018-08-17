Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что у Александра Усика отберут титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF).
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"20 сентября истекает срок, когда на пояс IBF должен появиться обязательный претендент. В связи с переговорами по бою с Беллью, Усику придется оставить этот пояс вакантным. Ряд подобных событий, скорее всего, рассеет титулы, которые пойдут другим боксерам. Но это будет хорошо для тяжелого веса - появятся новые имена и новые герои ", - сказал промоутер.
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Напомним, следующий бой Александра Усика, возможно, состоится осенью против британского боксера-тяжеловеса Тони Беллью.
Ранее менеджеры британского боксера также заявляли о достижении договоренности на проведение поединка. Бой состоится в Великобритании, отмечали представители Беллью.