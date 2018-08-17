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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере

Видео Футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере

<span class="label red">Видео</span> Футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере
Фото: ФК "Зенит"

Минская команда провалила ответный матч с "Зенитом" в Лиге Европы

17.08.18 19
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"Позор! Все футболисты в Динамо Минск – это клоуны!", -- так эмоционально отреагировал на разгромное поражение своей бывшей команды в Питере (1:8) от "Зенита" экс-защитник сборной Беларуси Андрей Островский, сделав соответствующую запись в своем аккаунте на Facebook. У динамовского ветерана были веские причины для такой уничижающей характеристики.

9 августа минское "Динамо" преподнесло самую громкую сенсацию игрового дня Лиги Европы, разгромив в первом матче квалифайн-раунда на своем поле российский "Зенит" -- 4:0. Динамовцев вся Беларусь на руках носила, лично поздравил с успехом и президент страны Александр Лукашенко. А болельщики шутили в соцсетях, что унизив "Зенит", Беларусь рискует остаться в зимний отопительный период без газа, намекая на то, что питерский клуб уже много лет спонсирует госкорпорация "Газпром".

Но звучали и более пессимистичные для динамовцев прогнозы – "Зенит" сможет исправиться в ответном матче и в итоге пройдет в следующий раунд турнира. Так все и вышло. В Питере "Зенит" смог в основное время выиграть 4:0. Счет по сумме двух матчей сравнялся, и команды продолжили выяснять отношения в дополнительное время. И в самом его начале игрок гостей Гаврилович смог поразить ворота "Зенита" -- 4:1. После этого питерцам нужно было забивать уже два гола для общей победы. И хозяева поля даже перевыполнили эту задачу, забив минчанам еще четыре гола, из них два – с пенальти. 8:5 по сумме двух матчей, и "Зенит" выходит в плей-офф раунд Лиги Европы.

А игрокам минского "Динамо" после возвращения домой сполна пришлось прочувствовать, насколько короткой бывает дистанция от любви до ненависти. Большинство болельщиков и специалистов уверены, что "Динамо" в Питере "слило" матч российскому суперклубу, возможно даже, по указке свыше. Однако доказать факт сговора между клубами вряд ли кому-то удастся, ведь игроки в подобных случаях до последнего будут клясться и божиться, что поражение было вызвано чисто игровыми ошибками футболистов.

Напомним, луганская "Заря" успешно решила задачу выхода в плей-офф раунд Лиги Европы, сломив по сумме двух матчей сопротивление португальской "Браги". 

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