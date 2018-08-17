Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » "Аякс" перед матчами с "Динамо" остался без форварда

"Аякс" перед матчами с "Динамо" остался без форварда

"Аякс" перед матчами с "Динамо" остался без форварда
Фото с сайта dynamomania.com

Датчанин Каспер Дольберг занят восстановлением после травмы

17.08.18 98
000

Форвард "Аякса" из Нидерландов Каспер Дольберг не сможет помочь своей команде в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", информирует "Динамомания". 

Он попросту не успеет восстановиться после полученной недавно травмы.

Как сообщает источник, еще в конце июля у Дольберга возникли проблемы со здоровьем. На днях датский нападающий приступил к восстановительным тренировкам, но попросту не успеет набрать необходимые кондиции к поединкам с киевлянами.

"Динамо" и "Аякс" сразятся в плей-офф раунде Лиги чемпионов, и победитель этого противостояния получит путевку в групповой турнир и около 20 млн евро бонусных выплат от УЕФА 22 августа команды сыграют в Амстердаме, а ответный матч состоится 28-го числа в Киеве.

Напомним, что футболистов "Динамо" обозвали "клоунами"  после 1:8 в Питере. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ультрас Динамо избили фанатов Славии в Киеве"Динамо" победило чехов в Лиге чемпионов "оружием Лобановского""Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 7548
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 15541
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 48074
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17950
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12255
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13186
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23144
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13361
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30312
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16229
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 6489 / 7572
  2. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 4255 / 4965
  3. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 4100 / 4869
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3959 / 15979
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3737 / 7278
  6. В Нидерландах официально запретили фотографироваться в дуршлаге на голове 3391 / 3922
  7. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 3370 / 4818
  8. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 3296 / 3432
  9. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3127 / 48074
  10. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 3099 / 3301
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 27 / 4818
  2. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 25 / 7572
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 24 / 48074
  4. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 23 / 3301
  5. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 18 / 4965
  6. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 11 / 7548
  7. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 8 / 4869
  8. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 6 / 3367
  9. С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет 6 / 2236
  10. В Херсоне пафосно и с перерезанием ленточки открыли туалет 5 / 1179
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.