"Аякс" перед матчами с "Динамо" остался без форварда

Форвард "Аякса" из Нидерландов Каспер Дольберг не сможет помочь своей команде в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", информирует "Динамомания".
Он попросту не успеет восстановиться после полученной недавно травмы.
Как сообщает источник, еще в конце июля у Дольберга возникли проблемы со здоровьем. На днях датский нападающий приступил к восстановительным тренировкам, но попросту не успеет набрать необходимые кондиции к поединкам с киевлянами.
"Динамо" и "Аякс" сразятся в плей-офф раунде Лиги чемпионов, и победитель этого противостояния получит путевку в групповой турнир и около 20 млн евро бонусных выплат от УЕФА 22 августа команды сыграют в Амстердаме, а ответный матч состоится 28-го числа в Киеве.
Напомним, что футболистов "Динамо" обозвали "клоунами" после 1:8 в Питере.