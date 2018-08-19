В Македонии на соревнованиях парапланеристов погиб украинец

В македонском городе Крушево в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Несчастный случай произошел в пятницу, 17 августа. 54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open. Украинец погиб на месте происшествия, а британец скончался в больнице.

Пауэлл был известным инструктором и неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях.

По свидетельствам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакты им удалось разделиться, но второе столкновение было "намного сильнее".

Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Волов, который не выступал на этих соревнованиях, сумел открыть свой запасной парашют и приземлился на дереве. Однако, когда его нашли спасатели, он уже был мертв.

Напомним, 34-летний запорожец погиб в горах Кавказа. Альпинист совершал в одиночку восхождение на пик Малый Укю, но не дойдя полкилометра до вершины, на высоте 3800 метров, он сорвался со скалы.