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Главная » Стиль жизни » Спорт » В Македонии на соревнованиях парапланеристов погиб украинец

В Македонии на соревнованиях парапланеристов погиб украинец

В Македонии на соревнованиях парапланеристов погиб украинец
Фото: forum.awd.ru

56-летний Игорь Волов столкнулся в воздухе с британским спортсменом

19.08.18 80
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В македонском городе Крушево в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Несчастный случай произошел в пятницу, 17 августа. 54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open. Украинец погиб на месте происшествия, а британец скончался в больнице.

Пауэлл был известным инструктором и неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях.

По свидетельствам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакты им удалось разделиться, но второе столкновение было "намного сильнее".

Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Волов, который не выступал на этих соревнованиях, сумел открыть свой запасной парашют и приземлился на дереве. Однако, когда его нашли спасатели, он уже был мертв.

Напомним, 34-летний запорожец погиб в горах Кавказа. Альпинист совершал в одиночку восхождение на пик Малый Укю, но не дойдя полкилометра до вершины, на высоте 3800 метров, он сорвался со скалы.

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