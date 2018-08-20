Французы обслужат первый матч Аякса с Динамо

Клеман Тюрпен назначен главным арбитром матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Клеман дважды пересекался с Динамо на европейской арене.
На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 киевляне на выезде обыграли швейцарский Тун (0:2), а Тюрпен удалил динамовца Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте.
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В групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 француз зафиксировал выездное поражение Динамо от португальской Бенфики (1:0).
Помогать 36-летнему французу будут ассистенты арбитра — Николя Дано и Кирилл Грингуар; дополнительные ассистенты арбитра — Рудди Буке и Николя Ренвиль; четвертый арбитр — Гийом Дебар.
Делегат УЕФА — Гейр Шорштейнссон из Исландии.
Отметим, первая игра между Аяксом и Динамо состоится в Голландии 22 августа.