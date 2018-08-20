Украинец Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Бетис"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко на днях может перейти из английского "Манчестер Сити" в испанский "Бетис", сообщает АBC.
21-летний полузащитник не против такого развития событий, но наставник "горожан" Хосеп Гвардьола еще не решил – нужен ему украинец в текущем сезоне или нет.
Однако это обстоятельство не помешало агенту Зинченко прилететь в Севилью и провести переговоры с руководством "огурцов" (прозвище "Бетиса" -- Прим.ред) на их домашней арене "Бенито Вильямарин". Сообщется, что ориентировочная цена трансфера Зинченко составляет примерно 15 миллионов евро.
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В случае успешной сделки между клубами, Александра планируют использовать в "Бетисе" на позиции левого крайнего защитника. Любопытно, что почти всю свою карьеру украинец играл в центре полузащите, но наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переквалифицировал его в защитники.
Напомним, что "Реал" готов купить Неймара за рекордную сумму.