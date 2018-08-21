Динамо Киев и Ворскла появятся в игре FIFA 19

ФК Динамо Киев появится в футбольном симуляторе FIFA 19.
Об этом сообщает официальный сайт команды.
Компания EA Sports уже получила полную лицензию на использование эмблемы, формы и имен реальных игроков столичного клуба.
Такое событие стало возможным благодаря сотрудничеству Динамо, киберспортивного проекта Dynamo Kyiv Esports, а также EA Sports.
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Официальная дата выхода симулятора - 28-е сентября 2018-го года.
Чуть позже появилась информация о том, что и полтавская “Ворскла” также появится в FIFA 19.