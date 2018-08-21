Киевское "Динамо" отправилось в Амстердам

В среду 22 августа киевское "Динамо" проведет на выезде первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против голландского "Аякса". В Амстердаме наставник столичного клуба Александр Хацкевич сможет рассчитывать на 21 футболиста, сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".

В Киеве по разным причинам остались полузащитники Николай Шапаренко, Владислав Калиитвинцев и бразильский новичок киевлян Виктор Буэно. Напомним, что в заявку на игру Александр Хацкевич сможет включить только 18 игроков, а с тремя "лишними" тренер определится утром в день игры.

В столицу Нидерландов киевляне отправились во вторник утром, а уже вечером команда тренировалась на поле "Йохан Кройфф Арены".

Напомним, что французы обслужат первый матч "Аякса" с "Динамо".