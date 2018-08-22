Северная и Южная Кореи могут создать совместную команду на Олимпиаде в Токио

Министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил КНДР отправить на летние Олимпийские игры в Токио совместную команду.
Об этом сообщает Yonhap.
Министр также отметил, что обсудил со своим северокорейским коллегой возможность проведения регулярных переговоров о спорте, в ходе которых можно обсудить создание новых объединенных команд.
Сейчас объединенная сборная двух Корей принимает участие в Азиатских играх в Индонезии.
В феврале спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
В женском олимпийском хоккейном турнире также участвовала объединенная команда.
Напомним, отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов.