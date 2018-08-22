Северная и Южная Кореи могут создать совместную команду на Олимпиаде в Токио

Объединенная сборная КНДР и Южной Кореи \ Фото с сайта korrespondent

Сейчас объединенная сборная двух Корей принимает участие в Азиатских играх

Министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил КНДР отправить на летние Олимпийские игры в Токио совместную команду.

Об этом сообщает Yonhap.

Министр также отметил, что обсудил со своим северокорейским коллегой возможность проведения регулярных переговоров о спорте, в ходе которых можно обсудить создание новых объединенных команд.

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Сейчас объединенная сборная двух Корей принимает участие в Азиатских играх в Индонезии.

В феврале спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В женском олимпийском хоккейном турнире также участвовала объединенная команда.

Напомним, отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов.