В Украине появился легальный способ играть на деньги

Спортивный покер стал официальным видом спорта. Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа 2018 года, размещенном на сайте министерства.
Приказ подписан министром Игорем Ждановым.
"Признать вид спорта в Украине "Спортивный покер", - говорится в документе.
Карточная игра будет внесена в Реестр признанных видов спорта пунктом "II.119. Спортивный покер".
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Напомним, за год полицейские закрыли более 1300 игорных заведений. Изъято оборудование на 43 млн грн.