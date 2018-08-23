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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фанаты Манчестер Юнайтед 2 сентября запустят самолет ненависти к руководству клуба

Фанаты Манчестер Юнайтед 2 сентября запустят самолет ненависти к руководству клуба

Фанаты Манчестер Юнайтед 2 сентября запустят самолет ненависти к руководству клуба
Фото: MINVAL.AZ

Манкунианцы уже делали подобную акцию в 2014 году

23.08.18 74
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Болельщики футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" проведут акцию протеста против руководства клуба в матче четвертого тура чемпионата Англии против "Бернли".

Об этом пишет The Telegraph.

Они арендовали самолет, который во время матча пролетит над стадионом. На постере будет надпись в адрес вице-президента Эда Вудварда и владеющей клубом семьей Глейзеров: "Эд, уходи, любим Юнайтед и ненавидим Глейзеров".

Матч "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2-го сентября.

Изначально болельщики "МЮ" планировали запустить баннер во время игры третьего тура против "Тоттенхэма", но небольшие ограничения в правилах вынудили их изменить дату протеста.

Отметим, манкунианцы уже делали подобную акцию в 2014 году, когда вывесили баннер в адрес тогдашнего главного тренера Дэвида Мойеса. Тогда сообщение выглядело так: "Wrong One – Moyes Out" ( "Неправильный – Мойес, уходи").

Вудворд стал исполнительным директором "МЮ" 1 июля 2013 года.

Эд является исполнительным вице-президентом компании Manchester United plc. (именно ей принадлежит манчестерский клуб).

Председатели совета директоров компании – Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер.

Напомним, футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды.

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