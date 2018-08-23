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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Лиги Европы

"Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Лиги Европы

"Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Лиги Европы
Фото: iSport.ua

Судьба путевки в групповой раунд Лиги Европы определится уже через неделю

23.08.18 6
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В Запорожье завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором "Заря" принимала немецкий "Лейпциг". Встреча завершилась вничью - 0:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Немецкая команда владела подавляющим преимуществом на протяжении всего матча. Шансы "Зари" на позитивный результат упали до минимума уже на старте встречи, когда на 17-й минуте получил прямую красную карточку 20-летний Богдан Леднев. Лежа на газоне, Богдан отмахнулся ногой от соперника. Эпизод произошел недалеко от арбитра, который  оставил "Зарю" в меньшинстве. Подопечные Вернидуба после этого сосредоточили все внимание на обороне и лишь изредка выбегали в контратаки.

Немецкая команда нанесла за матч 30 ударов по воротам украинского клуба, футболисты "Зари" пробили 6 раз по воротам гостей. На последних минутах "Лейпциг" пошел в финальный штурм, однако луганчане не дали германцам ни единого шанса.

В итоге, судьба путевки в групповой раунд Лиги Европы определится уже через неделю.

Отметим, ранее киевское "Динамо" проиграло голландскому "Аяксу" со счетом 1:3 в первом матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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