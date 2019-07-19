Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Украинская "Александрия" не сможет играть домашние матчи Лиги Европы в своем городе
2019-07-19 19:48:21
Фото: Tatiana Kashtanova
Город не готов к требованиями УЕФА
Город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы 2019/2020.
Как сообщает официальный сайт "Александрии", в связи с этим команда не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе "Ника".
Причина в том, что Александрия находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева. Кроме того, в регионе отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Первый четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе.
Кроме того, стандарты гостиниц в регионе не приемлемы по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.
"Александрия" назовет в ближайшее время альтернативное место проведения матчей.
Напомним, "Александрия" стартует с группового этапа Лиги Европы.
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