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Украинская "Александрия" не сможет играть домашние матчи Лиги Европы в своем городе

2019-07-19 19:48:21

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Украинская "Александрия" не сможет играть домашние матчи Лиги Европы в своем городе

Фото: Tatiana Kashtanova

Город не готов к требованиями УЕФА

Город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы 2019/2020.

Как сообщает официальный сайт "Александрии", в связи с этим команда не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе "Ника". 

Причина в том, что Александрия находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева. Кроме того, в регионе отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Первый четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе.

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Кроме того, стандарты гостиниц в регионе не приемлемы по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.

"Александрия" назовет в ближайшее время альтернативное место проведения матчей.

Напомним, "Александрия" стартует с группового этапа Лиги Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

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