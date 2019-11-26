Шевченко вошел в десятку лучших тренеров национальных команд 2019 года по версии IFFHS

В этом году сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций, а также досрочно квалифицировалась на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников национальных команд 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает официальный сайт IFFHS.

Украинский наставник занял восьмое место, набрав 41 очко. Возглавил же список тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Третья позиция досталась Роберто Мартинесу (97), возглавляющему команду Бельгии.

Также в первой десятке оказались Дидье Дешам (Франция, 87), Джамель Бельмади (Алжир, 61), Гарет Саутгейт (Англия, 45), Роберто Манчини (Италия, 42), Рикардо Гарека (Перу, 22), а также поделившие 10-11 места Николя Дюпюи (Мадагаскар, 11) и Феликс Санчес (Катар, 11).

В голосовании IFFHS приняли участие представители 90 стран. 48 баллов Андрея Шевченко стали новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получал в 2005 году Олег Блохин – 28.

Напомним, что в этом году сборная Украины с Шевченко выиграла свою группу в Лиге наций, а также досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Отметим, что о субъективности такого решения IFFHS говорит тот факт, что сборная Украины, возглавляемая Шевченко, вчистую обыграла национальную команду Португалии в отборочном турнире Евро-2020, как по сумме очного противостояния (0:0, 2:1), так и по занятому месту в турнирной таблице.

Правда, нужно принять к сведению, что именно португальцы выиграли исторический первый финал Лиги Наций.

Кроме того, Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии, которая выиграла все 10 матчей в своей отборочной группе, занял лишь 3-е место.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа.

Он также вошел в топ-20 футболистов 21 века по версии британского издания Independent.