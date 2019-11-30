И Драгович в придачу. Шансы сборной Украины на Евро-2020: все расклады в группе после жеребьевки

Групповой этап на Евро-2020 сборная Украины начнет в Амстердаме с Голландией, а завершит в Бухаресте с Австрией.

Сегодня в Бухаресте прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2020, которая разительно отличалась от традиционных процедур формирования групп. Виной всему беспрецедентно широкая география будущего турнира. В следующем году, как известно, исполнится 60 лет с момента проведения дебютного чемпионата Европы. В честь юбилея соревнований УЕФА решила раздать по кусочку очередного футбольного праздника сразу 12 национальным ассоциациям, «размазав» матчи Евро-2020 по всему континенту.

Соответственно все отобравшиеся на финальный турнир команды-хозяйки автоматически прикреплялись к группам, матчи которых пройдут в их странах. Что сразу определило более половины (13 из 24) участников квартетов ЧЕ. Так, еще до жеребьевки было известно, что сборная Украины сыграет в группе С, поединки которой примут Амстердам и Бухарест. В квартеты А, D, Е и F «сине-желтые» не могли попасть, поскольку находились в корзине «маток» вместе со сборными-хозяйками Англией, Испанией, Италией и Германией. А вход в группу В нам был заказан из-за того, что одной из принимающих стран там является Россия.

При этом, свою группу украинцы получили уже в комплекте с одним будущим компаньоном – «домашней» Голландией, попавшей при жеребьевке корзину №2. Другой потенциальный хозяин квартета С и соответственно соперник «сине-желтых» – Румыния – провалила отборочный турнир, и теперь будет пробиваться на ЧЕ через плей-офф Лиги Наций в марте. Оппонентами «триколори» в стыковых матчах Пути А станут Исландия, Венгрия и Болгария. Если румыны победят в плей-офф, то именно они попадают в нашу группу из корзины №4, если нет – их место займет триумфатор стыков Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь).

Подобный вариант развития событий так же был оговорен заранее. Таким образом, на самой жеребьевке интересного было мало: по большому счету, мы должны были получить ответ на единственный вопрос – кто станет оппонентом Украины из корзины №3. Самым нежелательным вариантом виделась обиженная на нас Португалия, которая собственно и оказалась в 3-й корзине исключительно «благодаря» подопечным Андрея Шевченко. Но с легкой руки экс-капитана сборной Германии Филиппа Лама в наш квартет отправилась вполне «съедобная» Австрия с бывшим киевским динамовцем Александром Драговичем в составе.

Жеребьевка также определила и расписание матчей в группах. Свой первый поединок на Евро-2020 Украина сыграет в воскресенье 14 июня в Амстердаме против Нидерландов. 18 июня «сине-желтых» ждет в встреча в Бухаресте с неизвестным пока счастливчиком плей-офф лиги Наций. Завершатся поединки в нашей группе 22 июня, когда подопечные Андрея Шевченко там же, в Бухаресте, схлестнутся с австрийцами. В целом, формат турнира будет таким же, как и 4 года назад на европейском первенстве во Франции. В плей-офф, который начинается со стадии 1/8 финала, выходят по две сильнейшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что финишируют в своих квартетах на 3-м месте.

Далее расклад таков. В 1/8 победитель нашей группы 28 июня в Будапеште встретится с третьей командой квартетов D, E или F. Вторая команда из нашей четверки днем ранее в Лондоне сразится с лучшей сборной группы А («матка» – Италия).

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Если же «сине-желтые» выйдут в плей-офф с третьего места, то в 1/8 ее ждет либо рандеву с победителем квартета F («матка» – Германия) – 29 июня в Бухаресте, либо встреча с лучшей сборной группы Е (с большой долей вероятности Испания) – 30 июня в Глазго.

Фаворит нашего квартета очевиден – сборная Нидерландов. Вероятность победы голландцев над Украиной в стартовом матче группы букмекеры уже оценивают в 57,5% (ставки на викторию «оранжевых» принимаются из расчета 1, 65 к 1). Впрочем, по мнению букмекеров, голландцы вообще четвертые в списке потенциальных претендентов на континентальный трон, их шансы на победу в турнире оценивают в 12% (8 к 1). Вероятность же триумфа на ЧЕ украинцев «тянет» всего на 1,5% (коэффициент 65 к 1). Кстати, ровно столько же шансов дают и сборной России.

Однако, футбольные специалисты – и отечественные и зарубежные – а большинстве своем уверены, что Украина может стать одним из открытий Евро-2020. Так, экс-тренер «сине-желтых», а ныне – председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич признался, что ждет от подопечных Андрея Шевченко как минимум выхода в четвертьфинал.

Другой бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо еще более категоричен: «Я не возьмусь сказать, в каком состоянии сборная Украины подойдет к финальному турниру, но на сегодня я вижу ее в тройке лучших команд Европы».

Согласны с этим и соперники. «Сборная Украины демонстрирует отличную тактическую подготовку и дисциплину. Эта команда справедливо выиграла нашу группу, и, думаю, в дальнейшем будет только прогрессировать», – считает главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович.

В общем, у всех есть ощущение, что команда Шевченко может пошуметь на грядущем чемпионате континента. Основано оно не на пустом месте. Квалификация на Евро-2020 стала самым успешным отборочным турниром к чемпионатам Европы/мира в истории «сине-желтых». Зинченко и компании удалось набрать 20 очков из 24 возможных (83,33%) и намного превзойти прежнее достижение – 21 завоеванный балл из 30 (70%), установленное в отборе к ЧМ-2010 и продублированное спустя четыре года. И самое главное, что это случилось на фоне смены поколений. Сейчас в сборной осталось лишь 8 футболистов из тех 23, что были заявлены на финальную часть Евро-2016. А средний возраст команды с тех пор уменьшился почти на 1,5 года – с 27,6 до 26,4 лет. Андрею Шевченко и его тренерскому штабу удалось почти безболезненно провести успешную перестройку коллектива, попутно поставив умную комбинационную игру и выдав отменный результат. А потому в следующее лето все мы смотрим с оптимизмом.

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