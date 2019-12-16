В Испании болельщики назвали украинского футболиста Зозулю нацистом, матч прервали

"Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма.

Об этом сообщает АВС.

Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес футболиста из Украины Романа Зозули лозунг "Зозуля – нацист".

"Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

В итоге, продолжение игры отменили. Счет на табло был 0:0. Решение по данному матчу будет принимать руководство чемпионата.

Роман Зозуля в начале 2017 года на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба, известные своими ультралевыми взглядами, заставили руководство отказаться от услуг игрока, аргументируя это его якобы нацистскими взглядами. Ни одного матча за "Райо Вальекано" он и не сыграл.

"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд", – заявила пресс-служба Ла Лиги.

"Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", – добавили в Ла Лиге.

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ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.