Коронавирус: Оргкомитет Олимпиалы-2022 отменил обратный отсчет до старта соревнований в Пекине

В Оргкомитете считают, что проведение церемонии будет неоправданным риском

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Церемония должна была состояться на олимпийском стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. От мероприятия решили отказаться из-за свирепствующего в стране нового типа коронавируса. В Оргкомитете считают, что риск будет неоправданным.

"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

"Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно", – добавили там.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

За прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.