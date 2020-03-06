Мужчина и женщина: на Олимпиаде в Токио впервые у каждой сборной будет по два знаменосца

2020-03-06 17:30:13

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Решение было принято для соблюдения гендерного баланса

Международный олимпийский комитет принял судьбоносное решение. Теперь сборным стран, которые прибудут на Олимпиаду в Токио этим летом, не придется делать выбор между теми, кто понесет флаги стран. Отныне знаменосцев будет двое – мужчина и женщина. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В МОК также заверяют, что Олимпийские игры в Токио будут первыми в истории гендерно-сбалансированными Играми с участием 48,8% женщин.

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Украинская сборная на Олимпийских играх/Фото: Harkov Today

С 1900 года, когда впервые 22 женщины приняли участие в Олимпийских играх в Париже, и до 2018 года, когда Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе стали первым в истории Олимпийским мероприятием, полностью сбалансированным по полу, МОК предпринял много усилий достичь гендерного баланса во время Игр.

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Британка Шарлотт Купер, завоевавшая золотую медаль (теннис) на Олимпийских играх в Париже в 1900 году/Фото: Quora

В Лондоне в 2012 году впервые во всех сборных было хотя бы по одной спортсменке. В командах Брунея, Саудовской Аравии и Катара впервые в составе своих делегаций были представлены женщины. Однако полного гендерного равенства на Олимпийских играх комитет намерен достичь в Париже в 2024 году.

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Церемония открытия в Рио-де-Жанейро/Фото: Team GB

Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, однако в Международном олимпийском комитете (МОК) допускают, что из-за эпидемии коронавируса масштабное спортивное мероприятие может отмениться. Хотя в Токио даже не допускают подобной возможности. министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото заявила, что в стране намерены провести летние Олимпийские игры в ранее запланированные сроки.

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