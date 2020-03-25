Месси и Гвардиола пожертвовали по миллиону евро на борьбу с пандемией коронавируса

Выделенные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и капитан "Барселоны" Лионель Месси не остались в стороне на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.

Гвардиола перечислил миллион евро Объединению врачей Барселоны и фонду Collegi de Metges. Выделенные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и покупку материалов для борьбы с пандемией.

Месси перечислил деньги каталонской больнице Hospital Clinic, которая занимается изучением коронавируса. Об этом Hospital Clinic сообщила в Twitter.

"Большое спасибо за поддержку, Лео", – говорится в сообщении.

Ряд пожертвований Месси сделал также аргентинским клиникам.

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым в мире футболистом, в то время как Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров.

Напомним, еще один известный футбольный специалист, главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо также принял участие в борьбе с пандемией коронавируса. 57-летний португалец помог собирать пакеты с едой и другими предметами первой необходимости для доставки пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием "Энфилд".

Как ранее писал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".