УЕФА готовится завершить сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы в турборежиме
2020-04-14 12:25:01
Матчи планируется доиграть в августе в течение двух недель. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут состоять из одного матча и пройдут на нейтральной арене без зрителей
УЕФА старается найти вариант завершения текущего футбольного сезона в Европе в условиях пандемии коронавируса. Один из возможных сценариев, ссылаясь на источники, близкие к клубам, приводит британское издание Express.
План такой:
- Национальные лиги должны начаться, как только смогут. Немецкая "Бундеслига" планирует возобновить игры уже в мае. Остальные лиги больше думают о июне с финишем в середине-конце июля. Все матчи будут проходить без зрителей.
- Лига чемпионов и Лига Европы пройдут в августе. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал могут быть сыграны за две недели, они будут состоять из одного матча, и пройдут без зрителей на нейтральной арене.
- Сезон 2020/21 начнется в сентябре.
У игроков будет около трех недель отпуска.
Национальные лиги и УЕФА хотят обсудить этот план на видеоконференции, которую они планируют провести в ближайшее время.
"Лучше играть за закрытыми дверями и показывать матчи по телевизору, чем ничего не делать. Это нужно людям, это приносит позитивную энергию в их дома", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Самому же УЕФА необходимо выполнить свои обязательства перед телерадиовещателями.
Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределенный срок.
Федерация футбола Таджикистана приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах. Продолжается и чемпионат Беларуси. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.
- Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
- Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.