Спортсмены национальных сборных Украины возобновят тренировки с 16 апреля, — Беленюк

Соответствующий вопрос Кабмин должен рассмотреть на ближайшем заседании

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр и народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк сообщил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении тренировок в условиях карантина для спортсменов, которые входят в состав национальных сборных Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Все понимают, что для поддержки оптимальных кондиций спортсмены должны тренироваться в соответствующих условиях", – сказал Беленюк.

Он, в частности, отметил, что члены национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, если Кабмин поддержит такое решение, смогут восстановить полноценные тренировки уже с 16 апреля: ездить на велосипедах, бегать, тренироваться в спортивных залах и т.п.

Напомним, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, а ныне представитель супертяжелого дивизиона Александр Усик заявил, что люди уделяют SARS-CoV-2 слишком много внимания.

"Паника порождает панику. Нужно меньше смотреть телевизор, о том, что говорят, что везде это проблема", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ осталась на тренировочом сборе в Италии из-за принятых итальянским правительством карантинных мер в связи с коронавирусом.