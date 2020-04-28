УЕФА выделит 4,3 млн евро украинскому футболу для преодоления последствий коронавируса

УЕФА хочет помочь своим членам восстановить футбольное сообщество

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит Украине 4,3 млн евро на решение проблем, связанных с коронавирусом. Средства будут выделены по программе HatTrick. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего на финансирование данной программы УЕФА выделил 236,5 млн евро. Средства будут равномерно распределены среди 55 членов-ассоциации.

Обычно средства по программе HatTrick идут на развитие выбранных сфер футбола, но в данном случае УЕФА предоставил ассоциациям право самим выбирать, как именно распоряжаться этими деньгами в свете негативного влияния коронавируса на футбол на всех уровнях.

"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Он добавил, что каждая футбольная ассоциация получит 4,3 млн евро, что, по его мнению, поможет восстановить футбольное сообщество.

"Программа помощи УЕФА HatTrick является одной из крупнейших программ солидарности и развития, когда-либо созданных спортивной организацией. Она была запущена в 2004 году после Евро, который проходил в Португалии. К 2024 году инвестиции по программе HatTrick для ассоциаций-членов достигнут 2,6 млрд евро", – уточнил футбольный функционер.

Как ранее сообщал Фокус:

УЕФА обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.