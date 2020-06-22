Усик хочет войти в историю, как единственный абсолютный чемпион в двух весовых категориях, – промоутер

У украинского боксера нет никаких планов по поводу завершения карьеры, а его цель – войти в историю как единственный боксер, который стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях

Об этом промоутер Усика Александр Красюк рассказал в интервью Sky Sports.

"На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам, – сказал Красюк.

На вопрос о том, какие цели ставит перед собой Усик, Красюк ответил: "Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях".

Напомним, бой между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику подготовиться к предстоящему поединку с британским тяжеловесом Дериком Чисорой.