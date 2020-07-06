В 16-летнего российского футболиста на тренировке попала молния
На тренировке футбольного клуба "Знамя труда" из города Орехово-Зуево во вратаря команды попала молния. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.
О случившемся сначала сообщили на странице болельщиков команды в Instagram. Позже информация была подтверждена официально.
Генеральный директор клуба Игорь Майоров сказал, что в 16-летнего Ивана Заборовского на тренировке ударила молния. "Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут", – рассказал он.
Скорее всего, у парня была остановка сердца, но ему сразу оказали помощь. В больнице ЭКГ показала, что сердце в порядке, но по рекомендации врачей пострадавшего ввели в искусственную кому, так как возможны внутренние ожоги. Внешние же ожоги есть только на пальце и на шее, где была цепочка, в которую, видимо, и ударила молния.
В время тренировки было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. "Если бы была гроза, то мы бы не тренировались – тренер бы увел игроков в спортзал", – сказал Майоров.
Напомним, это не первый подобный случай в футболе. Так в прошлом году в матче между командами колледжей Ямайки молния попала в двоих игроков. В августе молния ударила в газон стадиона в Германии, 15 футболистов обратились за помощью.
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