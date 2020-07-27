Не может работать в атмосфере враждебности. Луческу заявил об уходе из "Динамо", – СМИ

Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевского "Динамо".

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

"Не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде", – заявил Луческу.

Он добавил, что всегда принимал спортивные вызовы и никогда не боялся трудностей.

"Доказательство – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах", – говорит Луческу.

По его словам, о сумме контракта думал в последнюю очередь.

"Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба. Мой приезд в "Динамо Киев" не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", – сказал он.

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Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк не стал подтверждать информацию об уходе Луческу, сообщает PavlovskyNews. Несенюк заявил, что "слухи не комментирует".