"Теперь могу без всяких угрызений совести одевать футболку с фамилией "Зинченко" на спине", – сказала Влада.

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и тележурналистка Влада Седан, которые уже давно были в отношениях, официально расписались. Пара не делала большую церемонию из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила сама Влада в своем новом блоге.

"Всем привет. Я уже Влада Зинченко. Самое главное событие случилось четыре месяца назад, я стала женой, а Зинченко уже, сорри, не холостяк", – написала Влада.

"Случилось это 12-го марта. Мы планировали другую дату, но карантин внес свои изменения. …Впервые в жизни выхожу замуж и надеюсь, что в последний", – добавила она.

"Теперь могу без всяких угрызений совести одевать футболку с фамилией "Зинченко" на спине", – резюмировала Влада.

Напомним, в матче предпоследнего тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Уотфорд" – 4:0, Александр Зинченко провел на поле 25 минут, и получил за свою игру "семерку" по десятибалльной шкале от издания Manchester Evening News.