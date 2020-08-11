Бывшая звезда российской Премьер-лиги Роман Широков, который сейчас выступает за любительскую команду "Матч-ТВ" и работает экспертом на одноименном телеканале, напал на арбитра во время матча на Московском Кубке Селебрити. Об этом пишет Sport.ua.

39-летнему экс-капитану сборной России не понравилось решение судьи Никиты Данченкова, когда тот не назначил пенальти в ворота соперника. Сначала Широков что-то высказал рефери, а затем ударил того по лицу. Когда судья упал, Широков принялся добивать его ногами.

Участники матча принялись отталкивать известного в прошлом футболиста, однако тот уже нанес серьезные увечья судье. У пострадавшего снимают побои, он намерен обратиться в полицию.

"Бровь, глаз, шея. Еще и на поле. В нормальных странах — это конец футбольной деятельности", — прокомментировал происходящее спортивный журналист Дмитрий Егоров.

Избитый Широковым судья Никита Данченков

Позднее Sport24 сообщил, что Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ".

Широков уже принес извинения и назвал свой поступок неподобающим.

"Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная затем красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", — признал футболист, добавив, что надеется на скорое выздоровление арбитра.

Роман Широков

Известный российский комментатор Алексей Андронов, комментируя ситуацию, заявил, что "бывшие профессиональные спортсмены в «любительской физкультуре" – частый источник проблем".

"Мерзость поступка Романа Широкова именно в том, КТО это сделал. Бывший профессионал, точно знающий, что с судьями так нельзя. Звезда, а не любитель-бухарик или даже комментатор…Не знаю, как Широков будет выгребать из этого", – сказал Андронов.

Широков известен по выступлениям за клубы "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Химки". Наибольших успехов он добился, играя за "Зенит". На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.

Напомним, сегодня, 11 августа, донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет на "Арене АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.