Латвия может отказаться проводить совместно с Беларусью чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Мировое хоккейное первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Международная хоккейная федерация (IIHF) пообещала следить за происходящими событиями в Беларуси и не исключает, что чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен совместно пройти в Беларуси и Латвии, будет перенесен в другие страны.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на LTV7.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уже заявил, что Латвия может отказаться от проведения совместного с Беларусью чемпионата.

"Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью", – сказал Кариньш.

Он отметил, что поручил Министерству образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы решить, как "правильно поступить".

При этом, глава Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис исключил вариант, при котором весь турнир провела бы одна Латвия. По его словам, страна не успеет построить еще один каток 7-8 месяцев в условиях пандемии.

Как сообщает финское издание is.fi, глава IIHF Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, успокоится ли ситуация в Беларуси, а потом принять окончательное решение.

Мировое хоккейное первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.