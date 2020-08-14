Лопес назвал ложью, что Ломаченко отказался от части своего гонорара ради боя с ним

Американец заявил, что он бы этого никогда не допустил.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес назвал враньем сообщение, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко якобы отказался от части своего гонорара, ради боя с ним.

Об этом Лопес сказал в интервью ESPN.

"Они вбрасывают всякую чушь, типа Ломаченко отказался от части своего гонорара, чтобы бой со мной состоялся, и отдал мне около 800 тысяч долларов от своего вознаграждения. Это неправда, и я бешусь от того, что люди пишут такое, и это выглядит так, будто он залез в свой карман. Да перестаньте… Я бы этого не допустил. Я бы никогда не согласиться на подобное", – заявил Лопес.

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Ранее сообщалось, что объединительный бой чемпионов легкого веса оказался на грани срыва, из-за того, что Лопеса не устроил предложенный гонорар. Американец посчитал недостаточной предложенную ему сумму в размере 1,2 млн долларов. И только после того как его призовые были увеличены на 800 000 долларов, дело "сдвинулось с места".

После того, как боксеры подписали контракт, появилось информация, что Ломаченко согласился поделиться выручкой с Лопесом, и готов ему отдать 500 тысяч евро.

Предполагается, что поединок боксеров состоится 17 октября. Ранее его проведение планировалось 3 октября.

14 декабря 2019 года Теофимо Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.