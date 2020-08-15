Белорусский футболист, выступающий за московский ЦСКА, Илья Шкурин отказался выступать за сборную своей страны, пока Александр Лукашенко находится у власти.

Об этом он написал в Instagram.

В пятницу 20-летний форвард попал в расширенный состав сборной Белоруссии на матчи Лиги наций сезона-2020/21 против Албании (4 сентября) и Казахстана (7 сентября).

"О попадании в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу здесь же. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал Шкурин.

Футболист также опубликовал фотографию с протестов.

Решение футболиста также подтвердил его агент Валерий Исаев, информирует Sport 24.

"Я как гражданин Беларуси солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе – он же не преступление совершил! Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране", – сказал Исаев.

Однако не все поддержали решение молодого футболиста. Бывший тренер минского "Динамо" Анатолий Байдачный сказал, что не понимает его.

"Он что, в футбол для Лукашенко играет? На команду ходят люди, болельщики. Неизвестно, кому он таким решением еще больше навредит. Я его не понимаю", – заявил Байдачный.

В ЦСКА Шкурин перешел в январе 2020 года из брестского "Динамо". За первую сборную Беларуси форвард пока не выступал.

Отметим, свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Кроме того, жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.