Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в Монако

Второе место с одинаковым результатом заняла другая украинка Юлия Левченко, но уступила первое место из-за большего количества использованных попыток.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на соревнованиях этапа Бриллиантовой лиги, проходивших в Монако.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Победу украинке принес прыжок на 1,98 метра.

Второе место с таким же результатом заняла другая украинка Юлия Левченко, но уступила первое место Ярославе из-за большего количества использованных попыток. Магучих потратила на преодоление высоты лишь одну попытку, тогда как Левченко взяла эту высоту с третьего раза.

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На третьем месте с результатом 1,88 м – Жаннелль Шепер из Сент-Люсии.

Болгарка Мирела Демирева и британка Катарина Джонсон-Томпсон остановились на высоте 1,84 метра.

Высота в 2,01 не покорилась ни одной из спортсменок.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций IAAF утвердила мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих в категории до 20 лет (U-20).