Луческу о победе над "Шахтером" в битве за Суперкубок: Организация взяла вверх над техникой

Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал победу своего нового клуба над своей бывшей командой донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок. Румынский специалист заявил, что главным фактором успеха "Динамо" стала организация игры и отдача игроков.

Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

"Техничная команда играла против организованной команды, и несмотря на то, что у игроки "Шахтера" играли очень технически хорошо, победила организованная команда. У нас отсутствовало несколько игроков, но те, кто заменили травмированных, показали командную игру и играли на самопожертвовании", – сказал Луческу.

Он также отметил, что в финальных играх главное не рисунок игры, а именно победа.

"Финал не играется, финал побеждается, потому что если ты не выигрываешь, это очень грустно", – сказал румынский специалист.

Луческу добавил, что футболисты "Динамо" тщательно готовились к игре и полностью выполнили задание тренера, и это отражает счет на табло.

"Мы выиграли 3:1, а, значит, на все 100 выполнили задание на игру. Мы тщательно анализировали матчи "Шахтера" в Лиге Европы, знали сильные стороны соперника. Команда, которая атакует семью футболистами, конечно же, имеет и слабые стороны, которыми мы сегодня и воспользовались. Считаю, мы подготовились к сегодняшнему матчу очень хорошо, что и было видно на поле", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, киевское "Динамо" под руководством нового тренера Мирчи Луческу завоевало первый трофей сезона, Суперкубок Украины, обыграв донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.