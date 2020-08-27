Усик – хороший человек, зачем нам драться: Поветкин не хочет выходить в ринг с украинским боксером

Россиянин заявил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он мог бы провести поединок.

Российский боксер Александр Поветкин, который в своем последнем поединке нокаутировал британца Диллиана Уайта, признался, что не видит смысла в организации боя против украинца Александра Усика.

Об этом сообщает iSport.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – сказал Поветкин.

Он добавил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.

"Если бы мы были двумя боксерами в целом мире, тогда бы мы, наверное, встретились. Но мы не два боксера в мире", – объяснил Поветкин.

Александру Поветкину сейчас 40-лет. На профессиональном ринге он провел 39 боев и одержал 36 побед. В его пассиве два поражения – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Он является Олимпийским чемпионом 2004 года.

После победы над Уайтом россиянин завоевал титул временного чемпиона WBC, стал обладателем пояса WBC Diamond, а также претендентом на бой с Тайсоном Фьюри, который владеет основным титулом Всемирного боксерского совета (WBC).

Отметим, в прошлом году Поветкин заявил, что заинтересован в поединке с Александром Усиком..Сам Усик отказался выходить в ринг с российскими боксерами, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.