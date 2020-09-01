Из-за эпидемиологической ситуации в Киеве "Динамо" и "АЗ Алкмаар" могут сыграть на нейтральном поле

Окончательное решение будет принято УЕФА в ближайшее время.

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Киеве матч между "Динамо" и "АЗ Алкмаар" в рамках квалификации Лиги чемпионов может пройти на нейтральном поле. Об этом сообщает Футбол News.

Окончательное решение будет принято УЕФА в ближайшее время.

Отметим, что Нидерланды внесли Украину в красную зону стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования COVID-19. Все граждане, прибывающие в Нидерланды из Украины должны проходить двухнедельный обязательный карантин.

Согласно медпротоколу УЕФА, команда -гость имеет право затребовать от команды-хозяйки проведение матча на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое поражение 0:3.

Тем не менее, главный тренер "АЗ Алкмаар" заявил, что его футболисты готовы вылететь в Украину и провести матч именно на поле киевлян.

Пока планируется, что встреча состоится 15 или 16 сентября в Киеве.

Напомним, соперником киевского "Динамо" на третьей стадии квалификации Лиги чемпионов стал голландский "АЗ Алкмаар". Во втором квалификационном раунде Лиги Европы дебютант турнира украинский "Колос" сыграет с греческим "Арисом".