US Open: Даяна Ястремская покидает турнир, а Марта Костюк впервые выходит в третий круг
Ястремская проиграла американке Мэдисон Бренгл, Костюк одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии.
Во втором туре Открытого чемпионата США по теннису (US Open) вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла американке Мэдисон Бренгл и покидает турнир. Об этом сообщает iSport.
Украинская теннисистка продемонстрировала не самую лучшую свою игру, не сделав за матч ни одного эйса, допустив пять двойных ошибок и реализовав только 4 из 10 брекпоинтов.
Матч длился 1 час и 15 минут и завершился победой американки по результатам двух сетов – 6:2, 6:3.
Мэдисон Бренгл (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:3.
В то же время другая украинка, 18-летняя киевлянка Марта Костюк в матче второго круга одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии.
Для победы над соперницей нашей спортсменке понадобилось всего два сета, которые длились 1 час и 24 минуты. Костюк сделала 7 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 9 брейкпоинтов.
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 7:6
В следующем раунде украинку ждет матч против Наоми Осаки.
Отметим, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина не принимает в этом году участие в US Open из-за пандемии коронавируса.