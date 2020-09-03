Во втором туре Открытого чемпионата США по теннису (US Open) вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла американке Мэдисон Бренгл и покидает турнир. Об этом сообщает iSport.

Украинская теннисистка продемонстрировала не самую лучшую свою игру, не сделав за матч ни одного эйса, допустив пять двойных ошибок и реализовав только 4 из 10 брекпоинтов.

Матч длился 1 час и 15 минут и завершился победой американки по результатам двух сетов – 6:2, 6:3.

Мэдисон Бренгл (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:3.

В то же время другая украинка, 18-летняя киевлянка Марта Костюк в матче второго круга одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии.

Для победы над соперницей нашей спортсменке понадобилось всего два сета, которые длились 1 час и 24 минуты. Костюк сделала 7 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 9 брейкпоинтов.

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 7:6

В следующем раунде украинку ждет матч против Наоми Осаки.

Отметим, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина не принимает в этом году участие в US Open из-за пандемии коронавируса.