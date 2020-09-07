Шевченко о поражении от Испании: Эта игра даст нам много информации

По словам главного тренера сборной, команде было тяжело подойти физически готовой к Испании после матча со Швейцарией.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды от сборной Испании в Лиге наций. По словам наставника, уровень украинского чемпионата пока не дает возможности нашим футболистам достойно противостоять топовым командам.

Об этом сообщает iSport.

"Второй матч на таком уровне для нас еще очень тяжело. Игроки отдали на поле все, что они могли. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не дает возможности играть две такие игры подряд…Испания – супер команда с игроками высокого уровня. Как и Германия, и Швейцария. Было тяжело подойти физически готовыми к Испании после матча со Швейцарией", – сказал Шевченко.

Он добавил, что разница в физической готовности игроков сыграла главную роль в неудачном выступлении сборной Украины.

"Сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была большая разница в физике. Футболисты соперника были свежее, двигались, быстрее принимали решения. Нам было тяжело восстановиться после Швейцарии", – сказал Шевченко.

Главный тренер отметил, что постарается максимально вынести пользу из этого поражения.

"Считаю, что игра даст много информации для нас. Мы ставим большие требования перед игроками. Возможно, что-то перестроим в будущем", – сказал Шевченко.

Напомним, в матче второго тура Лиги наций сборная Украины разгромно проиграла Испании со счетом 4:0. В первом туре Украина на своем поле одолела Швейцарию 2:1.