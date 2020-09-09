Луческу решил поселиться на базе "Динамо", а не в киевской квартире, из-за ультрас, – румынские СМИ

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу предпочел жить на тренировочной базе команды в Конче-Заспе, а не в шикарной квартире в Киеве, потому что якобы не желает иметь дело с ультрас. Так написало румынское издание Ziare.com.

Издание пишет, что новый тренер "Динамо" по-прежнему не нравится некоторой части болельщиков, даже, несмотря на выигрыш Суперкубок Украины, после победы над донецким "Шахтером". Болельщики якобы не могут забыть период конфронтации между клубами, когда Луческу возглавлял "горняков".

Румынское издание также сообщает, что зарплата Луческу в киевском "Динамо" составляет 150 тыс. евро в месяц или 1,8 млн евро в год. По информации издания, Луческу пока еще не получал заработной платы, хотя уже проработал в клубе около полутора месяца.

Напомним, назначение главным тренером "Динамо" Киев Мирча Луческу стало для всех большой неожиданностью и вызвало волну критики как со стороны известных украинских футболистов так и в лагере фанатов киевского клуба.

Накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.