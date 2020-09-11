Бывший оппонент Виталия Кличко британец Дэнни Уильямс в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал, что он думает о положении дел в современном боксе, в частности, оценив перспективы Александра Усика в хэвивейте.

"Усик – боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь", – сказал Уильямс.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", – сказал британец.

Дэнни Уильямс также вспомнил свой поединок с Виталием Кличко в декабре 2004 года, назвав украинца очень жестким бойцом.

"Виталий очень хороший панчер. У него очень хороший удар. Вы знаете, он очень неудобный соперник, его очень тяжело достать И он лучше, чем выглядит. Очень хороший боец", – сказал Уильямс.

Напомним, экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью, который уступил Александру Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, заявил, что Усик слишком мал в габаритах, чтобы боксировать с топовыми супертяжами.