После поражения Украины от Испании в "Манчестер Сити" "поиздевались" над Зинченко

Украинский футболист считает, что в шутках партнеров нет ничего страшного.

После разгромного поражения Украины от Испании (0:4), полузащитник нашей сборной Александр Зинченко пережил не самые лучшие моменты в своей жизни. Игроки "Манчестер Сити", за который выступает украинец, при каждом удобном случае пытались подшутить над ним.

Об этом 23-летний Зинченко рассказал на YouTube-канале своей супруги Влады Седан.

По его словам, в шутках партнеров нет ничего страшного. Александр вспомнил, что до сих пор подшучивает над португальцами, которых сборная Украины обыграла в октябре 2019 года.

"Когда мы обыграли Португалию и вышли с первого места, то я практически по сей день их травлю стабильно, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Канселу, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы – приезжать и молчать?", – считает Зинченко.

За Манчестер "Сити" выступают испанские футболисты Торрес, Родри и Гарсия, но больше всего Зинченко досталось от тренера голкиперов.

"Как увидел тренера вратарей, он мне вместо "Привет" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны смешно, а с другой – у меня зубы сжались. Хотел сказать большую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете", – рассказал Зинченко.

Напомним, в матче второго тура Лиги наций сборная Украины разгромно проиграла Испании со счетом 4:0. В первом туре Украина на своем поле одолела Швейцарию 2:1.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, комментируя разгромное поражение своей команды, заявил, что уровень украинского чемпионата пока не дает возможности нашим футболистам достойно противостоять топовым командам.