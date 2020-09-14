Жалею, что не ударил его в лицо: Неймар о драке на футбольном поле

"Марсель" победил "ПСЖ" со счетом 1:0 в игре, в которой было показано 14 желтых и 5 красных карточек. В конце матча между футболистами команд завязалась драка. Ее главным действующим лицов был Неймар, который был удален за то, что нанес ударил Гонсалеса кулаком по голове. Были удалены еще четыре игрока, участвовавшие в драке.

Уходя с поля, Неймар сказал резервному арбитру, почему ударил Гонсалеса: "Расизм, разве нет? Нет расизму, нет расизму. Я ударил его, потому что он расист" эти же слова он прокричал в телекамеру, установленную у кромки поля. Журналистам Неймар сказал, что Гонсалес крикнул ему: "Закрой рот, грязная обезьяна". В Twitter Неймар выразил сожаление, что "не ударил эту задницу по лицу".

В первом тайме у Гонсалеса произошел конфликт с другим игроком "ПСЖ", который, якобы, трижды плюнул в него. Главный тренер "Марселя" после игры подтвердил это.

Сам Гонсалес написал в Twitter: "Нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, моя футбольная семья". И разместил соответствующую фотографию.

Напомним, ранее сообщалось, что в "ПСЖ" произошла вспышка коронавируса. И что среди заболевших – Неймар.