Килиан Мбаппе – новая звезда рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Лионель Месси и Криштиану Роналду снова возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Forbes. Но у футбольных фанатов появился новый объект восхищения – Килиан Мбаппе, нападающий "Пари Сен-Жермен", занявший четвертое место.

Мбаппе становится все более эффективным игроком как в своем клубе, так и в сборной Франции. Он забил 103 гола во всех соревнованиях с тех пор, как пять лет назад стал профессионалом. В 19 лет он стал самым молодым игроком, забившим гол на чемпионате мира после легендарного Пеле (который сделал это в 1958 году в возрасте 17 лет). В своем возрасте (21 год) он уже забил на 12 голов больше, чем Месси том же возрасте, и на 76 больше, чем Роналду.

Он также зарабатывает намного больше, чем они в его возрасте. Парень из Бонди, бедного парижского пригорода, стал самым дорогим подростком в этом виде спорта, когда "Пари Сен-Жермен" заплатил $215 млн "Монако" за его права него и в 2017 году подписал с ним контракт, по которому в этом сезоне Мбаппе получит $28 млн. Его образ используют в рекламе Nike и производитель роскошных часов Hublot, а производитель видеоигр EA Sports объявила его своим кавером для игры FIFA 21.

Ожидается, что десять ведущих футболистов мира получат в предстоящем сезоне 570 млн долларов заработной платы, бонусов и поощрений.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов:

Лионель Месси ("Барселона", $126 млн); Криштиану Роналду ("Ювентус", $117 млн); Неймар ("ПСЖ", $96 млн); Килиан Мбаппе ("ПСЖ", $42 млн); Мохамед Салах ("Ливерпуль", $37 млн); Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", $34 млн); Антуан Гризманн ("Барселона", $33 млн); Гарет Бэйл ("Реал", $29 млн); Роберт Левандовски ("Бавария", $28 млн); Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", $27 млн).

Напомним, в конце августа Месси заявил о желании покинуть "Барселону". В клубе сказали, что не собираются отпускать капитана команды, ссылаясь на отсутствие юридических оснований для расторжения контракта. В начале сентября Месси объявил, что остается в клубе.