Киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.

Поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского "АЗ Алкмара" стал первым серьезным испытанием для нового наставника "Динамо" Киев Мирчи Луческу. Выигрыш киевлянами Суперкубка в принципиальном матче с "Шахтером" – это было событие хоть и приятное, но не имевшее решающего значения. Все-таки, главная задача на сезон для "Динамо" – попадание в Лигу чемпионов.

Команды начали игру осторожно. Ответственность за результат заметно тяготела над футболистами. "Динамо" сосредоточилось на внимательной игре в обороне, выжидая возможность для проведения быстрой контратаки.

На 13 минуте голландцы создали первый полумомент у ворот "Динамо". После подачи в штрафную площадку, мяч от игрока АЗ отскочил в угол ворот, но Бущан забрал его в руки.

В середине тайма АЗ постоянно контролировал мяч, а "Динамо" пыталось контратаковать, но допускало много ошибок.

На 26 минуте мяч побывал в воротах "Динамо", но только после того, как игрок АЗ выпустил мяч за пределы поля и уже затем совершил голевую передачу. Судья не засчитал взятие ворот.

На 35 и 40 минутах АЗ удалось провести опасные атаки на ворота "Динамо", но завершить их голом не получилось.

На последней минуте первого тайма "Динамо" имело прекрасный шанс открыть счет. Томаш Кендзера с фланга увидел в чужой штрафной свободного Буяльского и точно отдал передачу низом. Но сильный удар вместо ворот нашел голову защитника АЗ.

Второй тайм начался удачно для киевлян. После ошибки голландского футболиста Буяльский перехватил мяч, вошел в штрафную и отдал на свободного Родригеса, который с близкого расстояния распечатал ворота АЗ. "Динамо" повело в счете 1:0.

Забитый мяч придал уверенности нашим футболистам. Они стали более организованно действовать в обороне. Хотя футболисты АЗ в основном владели мячом, "Динамо" не давало им продвигаться вперед.

На 60 минуте убийственный шанс увеличить счет имел Супряга. Молодой нападающий прошел сразу двух защитников, но не сумел переиграть голкипера – ударил прямо во вратаря. На 62 минуте Супряга имел еще один момент, но не сумел переправить мяч в ворота после прострела Де Пены.

На 86 минуте наступил момент истины. Блестящая контратака "Динамо" закончилась точным ударом головой Шапарено, 2:0.

В итоге – победа "Динамо", которому теперь в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов предстоит встретиться с победителем пары "Гент" – "Рапид".