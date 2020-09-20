Украинские девушки завоевали "золото" и "серебро" на юниорском первенстве Европы по пляжному волейболу

Украинские девушки завоевали "золото" и "серебро" на юниорском первенств...

Фото: cev.eu

Чемпионками стали Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко.

Украинские девушки успешно выступили на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который проходил в Юрмале (Латвия).

Об этом сообщает Укринформ.

 Дуэт Ангелина Хмиль-Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали,  обыграв в финале со счетом 2:0 (21:18 21:19) другую украинскую пару Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро".

В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук играют с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.

Отметим, год назад волейболисты Украины впервые в истории пробились в восьмерку сильнейших в Европе.