Украинские девушки завоевали "золото" и "серебро" на юниорском первенстве Европы по пляжному волейболу

Украинские девушки успешно выступили на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который проходил в Юрмале (Латвия).

Об этом сообщает Укринформ.

Дуэт Ангелина Хмиль-Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали, обыграв в финале со счетом 2:0 (21:18 21:19) другую украинскую пару Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро".

В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук играют с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.

Отметим, год назад волейболисты Украины впервые в истории пробились в восьмерку сильнейших в Европе.